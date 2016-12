Ford celebra i 25 anni di Explorer

09:00 - È uno dei Suv più famosi al mondo. Un grande, maestoso, confortevole 4x4 premium che in Nord America compete con Jeep e Land Rover. È Ford Explorer, in assoluto uno dei veicoli più venduti al mondo, 7 milioni di unità soltanto negli Stati Uniti, ma poco conosciuto dalle nostre parti. Un grande Suv con doti fuoristradistiche importanti, un gradino su la gamma F-150, e che Ford rinnova per celebrarne i 25 anni dallʼesordio. Interni in pelle, un impianto audio Sony da 500 watt, un allestimento Platinum, giusto per dare unʼidea di quanto raffinata sia la versione celebrativa di Ford Explorer.

Ma la nuova gamma del Suv è stata aggiornata anche nei contenuti tecnici e adotta il nuovo motore 4 cilindri EcoBoost benzina di 2.3 litri di cilindrata da 270 CV. Un 4 cilindri che Ford, per la prima volta, abbina a un sofisticato sistema di trazione All-Terrain. Per i più sportivi non manca il V6 3.5 benzina high-performance. Elevati sono pure i contenuti hi-tech, con un sistema di sensori e telecamere che favoriscono le manovre di parcheggio. Dal più piccolo Kuga trae il portellone del bagagliaio che si apre senza mani, basta passarvi il piede sotto. Gli Air Curtains ‒ cuscinetti dʼaria ‒ inseriti nelle fiancate della carrozzeria ottimizzano lʼaerodinamica, ma il vero prodigio sono le cinture di sicurezza posteriori con airbag integrato, che aumentano di 5 volte la sicurezza delle cinture tradizionali. Un dispositivo che tra pochi anni rappresenterà la nuova frontiera della sicurezza in auto.