FicoBikeTour, la bici Bianchi a tre ruote

Per promuoverlo è partito il FicoBikeTour, un ciclo-viaggio di 1.000 km da Torino a Palermo, affidato al 23enne Simone Greco per raccontare le mille eccellenze italiane della cultura agricola e alimentare. Le biciclette le mette a disposizione Bianchi, tra cui lʼoriginalissima tre ruote con carrello anteriore presentata lʼaltro giorno a Eataly Smeraldo di Milano . Il Touring Club Italiano ci ha messo lʼapporto per organizzare questo viaggio meraviglioso ‒ 46 giorni e 14 regioni toccate ‒ nel territorio ricco e produttivo del Belpaese. Le tappe sono 40 e alla fine di ognuna cʼè lʼincontro con unʼazienda , che farà poi parte del parco di Eataly World dallʼautunno 2017, dove vedremo i migliori prodotti enogastronomici italiani, dal caffè alla pasta, dai salumi ai dolci, fino ai tartufi e alla liquerizia.

La bicicletta a tre ruote Bianchi Fico è un mezzo ideale per chi fa shopping, in città come in campagna. È dotata di carrello e frigorifero, può portare fino a 45 kg di peso e rappresenta un modo nuovo e intelligente di fare la spesa, perché consente di curare anche lʼattività fisica. La geometria unisex è stata studiata per una postura rilassante e il telaio monotrave in alluminio garantisce un facile accesso a chiunque. Questa bici sarà disponibile in 500 esemplari nel parco agroalimentare FICO Eataly World. Quanto al viaggio del giovane Simone, sarà aggiornato tutti i giorni sul sito www.eatalyworld.it e sui canali social ufficiali @eatalyworld su Facebook, Twitter, Instagram, Google+.