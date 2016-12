12 novembre 2015 Fiat Tipo, la qualità a prezzi contenuti Partono gli ordini della nuova berlina

Sono scattate, un poʼ a sorpresa, le vendite della nuova berlina tre volumi Fiat. Si chiama Tipo, come il modello 5 porte anni 80, ma in comune con quella ha soltanto il nome. Si pensava che Fiat la commercializzasse a fine anno, ma ha anticipato i tempi. Prodotta in Turchia, arriva con due versioni di lancio: Opening Edition e Opening Edition Plus. Due anche le motorizzazioni, per prezzi che partono da 14.500 euro. Ma nella promozione lancio, la Fiat Tipo Opening Edition 1.4 benzina è proposta al prezzo di 12.500 euro.

Per gli amanti delle berline classiche è un gradito ritorno, anche perché Fiat Tipo fa suo il concetto di "value for money", che tradotto sta per buon rapporto qualità/prezzo. La dotazione standard è in effetti importante, comprende 6 airbag (frontali, laterali e a tendina), il controllo elettronico di stabilità ESC con Hill Holder per aiutare nelle partenze in salita, il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio posteriori, i cerchi in lega da 16 pollici, i fendinebbia, i finestrini posteriori elettrici, i retrovisori esterni regolabili elettricamente, il sedile guida regolabile in altezza e lʼapertura del baule automatica. Di serie anche lʼimpianto audio con radio e Bluetooth e comandi al volante. A richiesta, la berlina Fiat propone persino la regolazione lombare del sedile guida e il bracciolo posteriore.