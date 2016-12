15 dicembre 2015 Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille E si lavora alla 5 porte e alla SW

In 10 giorni, dal lancio del 5 dicembre scorso, sarebbero già più di un migliaio gli ordini della nuova Fiat Tipo, lʼauto che rilancia la marca torinese nel segmento delle berline tre volumi. Le concessionarie Fiat stanno facendo un tour de force prenatalizio per far conoscere la vettura disegnata dal Centro Stile Fiat di Torino, e il prossimo fine settimana sarà il terzo di porte aperte a lei dedicato, con circa 6.000 italiani che ne hanno già fatto il test drive.

Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille 1 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 2 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 3 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 4 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 5 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 6 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 7 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 8 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 9 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 10 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 11 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 12 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 13 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 14 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 15 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 16 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 17 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 18 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 19 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 20 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 21 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 22 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 23 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 24 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 25 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 26 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 27 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 28 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 29 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo 30 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Tipo, gli ordini già a quota mille In dieci giorni Fiat ha già raccolto più di un migliaio gli ordini della nuova Tipo leggi dopo slideshow

La Tipo sembra piacere, anche perché rappresenta una novità nel segmento C fatto di tante due volumi a 5 porte. E poi la berlina italiana ha personalità, è lunga 4 metri e mezzo e ha una fiancata alta e robusta, una linea particolarmente azzeccata con un ottimo Cx di 0,29, che va poi a chiudere con un capiente bagagliaio da 520 litri, da primato per la categoria. Il valore aggiunto sta poi nel buon rapporto qualità/prezzo: la versione di lancio a benzina Opening Edition è proposta a partire da 12.500 euro! E di serie vanta il controllo elettronico di stabilità, anche per il rimorchio, il sistema antislittamento, il Traction Control e lʼausilio alle partenze in salita, fino al sistema multimediale UConnect disponibile in due distinte versioni.

Due le motorizzazioni: 1.4 benzina da 95 CV e Multijet diesel da 120 CV. Ma il capitolo Fiat Tipo non si esaurirà con la berlina 4 porte, tuttʼaltro. Nel corso del 2016 lʼauto è destinata a diventare una gamma di prodotti che comprenderà le carrozzerie a 5 porte e station wagon. Le vedremo in anteprima al Salone di Ginevra del prossimo mese di marzo. Per produrla Fiat si è avvalsa della partner turca Tofas, che lʼassembla nello stabilimento di Bursa, una metropoli di due milioni di abitanti a 160 km da Istanbul e famosa per aver dato al mondo il kebap. Altro segno della globalizzazione in cui si muove il giovane gruppo FCA.