Fiat Tipo, a volte ritornano!

Ricordate la vecchia Tipo della Fiat ? Ebbene scordatela! Quella svelata oggi è tutta un'altra cosa. Una berlina 4 porte con tre volumi classici e forme placide per famigliole tranquille. In Italia la vedremo da dicembre, fiat dice che piacerà e promette un prezzo competitivo, sotto i 20 mila euro .

Prodotta in Turchia, la nuova berlina sarà una vera world car, distribuita in tre continenti. Motori ovviamente di nuova generazione, a iniezione diretta di benzina e diesel multijet, con potenze da 95 a 120 cavalli. Lunga 4,5 metri ha un bel bagagliaio da 510 litri e tanto comfort interno. In futuro prevista anche la station wagon.