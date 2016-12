Fiat rievoca il mito della 124 Spider

In Europa la 124 Spider potrà contare sul motore turbo benzina MultiAir da 1,4 litri e 140 CV di potenza, cui è abbinato il cambio manuale a 6 marce. Le sospensioni utilizzano uno schema a quadrilatero allʼavantreno e multilink al retrotreno, calibrato specificamente per aumentare la stabilità in frenata e in sterzata. Lʼauto è leggera e leggero è pure lo sterzo a servoassistenza elettrica. Molto ampia la dotazione di sicurezza, perché la spider italiana intende aggredire i mercati mondiali, e così di serie ci sono i fari anteriori adattivi e la telecamera posteriore. Quanto a comfort, la Fiat 124 Spider beneficia di sedili riscaldati, del sistema dʼingresso senza chiave, di un monitor touch screen da 7 pollici con radio digitale.