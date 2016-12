Fiat Qubo 2017, il veicolo perfetto!

Cosa sʼintende quando diciamo che un veicolo è perfetto? Un oggetto, si sa, è funzionale, cioè serve a qualcosa, e questo vale anche se ha quattro ruote e un motore, un abitacolo per sedersi e portarsi dietro le cose. Ma è perfetto un veicolo anche quando si muove agile nel traffico, si parcheggia facile, consuma poco e non ci chiede di rinunciare a niente. Fiat Qubo , giusto per fare un esempio concreto.

Adesso arriva il Modello 2017 di Fiat Qubo, la multispazio di segmento B che ha fatto della versatilità e della funzionalità un valore estremo. Il restyling del veicolo ha riguardato il design degli esterni, ma anche lʼequipaggiamento interno, dovʼè ora un nuovo sistema dʼinfotainment. Cʼè una nuova mascherina frontale, nuovi cerchi in lega e colori di carrozzeria inediti. Il plus di Qubo resta la spaziosità, con un bagagliaio che può accogliere fino a 2.500 litri di capacità e un abitacolo con 16 configurazioni possibili dei sedili. E chi ancora lo confonde col furgoncino (di cui esiste realmente la versione), sappia che Fiat Qubo 2017 vanta di serie il controllo elettronico di stabilità ESC completo di antislittamento ASR, assistente alle frenate dʼemergenza e Hill Holder per le partenze in salita.