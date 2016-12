Fiat prepara il debutto della 500X

09:30 - Tutto pronto in casa Fiat per il lancio della 500X, il crossover compatto che nasce sul pianale della Fiat 500 e si avvale dellʼesperienza Jeep (vedi Renegade) per quanto riguarda il sistema di trazione integrale. Due volumi e 5 porte, lunga ben 4,25 metri e larga 1,8, con unʼaltezza di 1,6 metri, la nuova 500X è la vera proposta Fiat nel segmento C, molto ricca anche nei contenuti tecnici e di comfort per i passeggeri. I designer hanno voluto declinare lʼauto in due distinte versioni: Cross e Lounge, la prima incarna lʼanima più sportiva e outdoor, la seconda quella più cittadina del crossover italiano costruito a Melfi.

Già lanciata nella versione full optional Opening Edition, la Fiat 500X sarà disponibile in ben 5 allestimenti ‒ Pop, Popstar, Lounge, Cross e Cross Plus ‒ e 4 motorizzazioni, equamente divise tra benzina e diesel. Per le prime si parte col 1.6 E-torQ da 110 CV e si sale poi ai 140 CV del 1.4 Turbo MultiAir II, per le versioni a gasolio il MultiJet II generazione è declinato nei livelli 1.6 da 120 CV e 2.0 da 140 CV. Nota di rilievo sono poi i tre tipi di trazione: anteriore, anteriore con sistema “Traction Plus” e trazione integrale, mentre per i cambi sono proposti il manuale a 6 marce e lʼautomatico a 9 rapporti. Ben 7 le configurazioni degli interni disponibili, che interagiscono con le 12 tinte di carrozzeria.

La vettura arriverà a listino a febbraio 2015, la forbice di prezzi in Italia della nuova Fiat 500X va da 17.500 a 30.650 euro. Il buon successo della Opening Edition (2.000 esemplari soltanto) sta inducendo i vertici Fiat a lanciare una versione dʼingresso “web edition” per la motorizzazione 1.6 benzina da 110 CV e allestimento Pop a 17.250 euro. Per “monitorare” le strategie di lancio, utile è il sito web dedicato www.500X.fiat500.com.