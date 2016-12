Fiat Nuovo Doblò, quante virtù!

09:00 - Fiat reiventa il Doblò e lo rende ancora più ricco nei contenuti tecnici. Doblò è un vero campione di versatilità, perché sa essere furgone ma anche monovolume a 7 posti. Nella definizione del marketing Fiat è un veicolo “Active Family Space”, capace di soddisfare qualsiasi esigenza familiare. Profondamente rinnovato dal punto di vista estetico, nuovo Doblò si presenta con un design di carrozzeria più dinamico e interni di buona fattura.

Oltre ai 7 posti a sedere, il veicolo Fiat propone un enorme bagagliaio da 790 litri, cui aggiunge i tanti vani portaoggetti interni e la praticità dei sedili posteriori sdoppiabili (60:40). Nuovo Doblò è imbattibile sotto il profilo della flessibilità, è infatti proposto in tre allestimenti (Pop, Easy e Lounge), ma anche due varianti di altezza del tetto e due lunghezze del passo. Esclusive per la categoria sono le sospensioni Bi-link, che assicurano unʼarmonia di marcia notevole, ma il benessere a bordo è esaltato dalla luminosità dellʼabitacolo e dallʼeccellente comfort climatico e acustico. Il sistema multimediale Uconnect ‒ con touchscreen a colori da 5 pollici ‒ a richiesta può essere dotato di navigatore. Di serie Fiat Doblò ha il sistema ESP con la funzione Hill Holder per facilitare le partenze in salita.

LʼActive Family Space che Fiat produce in Turchia vanta una gamma motori ampia e articolata. I motori sono alimentati a benzina, diesel e metano: a benzina il 1.4 può essere o aspirato da 95 CV o turbo da 120 CV, e proprio questʼultimo è stato scelto per il modello Natural Power benzina/metano. A gasolio i tre turbodiesel Multijet hanno potenze di 90 CV (anche con cambio robotizzato Dualogic), 105 CV e al top cʼè il 2.0 da 135 CV. Fiat Nuovo Doblò arriverà nelle concessionarie a febbraio, ma è già ordinabile con un listino che parte da 18.200 euro e arriva a 25.900 euro.