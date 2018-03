Fiat lancia a listino la 124 Spider S-Design

La nuova Fiat 124 Spider S-Design si basa sulla versione Lusso, ma si arricchisce di contenuti importanti come gli accessori Mopar: roll-bar, montante anteriore e calotte dei retrovisori esterni nella colorazione brunita, cerchi in lega leggera da 17 pollici e fendinebbia. La dotazione di serie della versione S-Design prevede il climatizzatore automatico, la radio-MP3 con porta USB, i sedili e il volante in pelle, il Cruise Control. Per il comfort dei passeggeri si fa apprezzare il parabrezza anteriore insonorizzato, mentre per la sicurezza i 4 airbag di serie e il cofano attivo per la protezione dei pedoni. Un tocco di sportività è dato dal doppio scarico cromato.