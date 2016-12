Fiat Ducato, la base del camper perfetto

09:00 - Il prossimo fine settimana apre a Parma il Salone del Camper, ma questa è la stagione per i camperisti di conoscere e scoprire le novità del prossimo anno e sono tanti gli eventi in Europa a loro dedicati. Come il Caravan Salon 2015 di Dusseldorf, la rassegna più importante del settore, e dove abbiamo visto nelle vesti di protagonista un fantastico allestimento di Fiat Ducato camper: il Ducato 4x4 Expedition.

Un camper top di gamma, raffinato nella qualità dellʼallestimento e con contenuti sorprendenti. Si rivolge a una clientela sportiva e avventurosa e rappresenta il fiore allʼocchiello di una gamma ‒ quella dei camper basati su Fiat Ducato ‒ che negli ultimi 10 anni ha conquistato più di 500 mila clienti nel mondo. Peccato però che Ducato 4x4 Expedition sia ancora un esercizio di stile, che vuole dimostrare quanta fantasia circoli attorno a un camper e quali possibilità di allestimento hanno a disposizione gli appassionati della categoria. Il punto di partenza è il Ducato camper con passo lungo e tetto alto, con il plus della trazione 4x4 realizzata da Dangel, specialista da 35 anni nel settore.

Ma soprattutto Fiat Ducato 4x4 Expedition ha interni sontuosi, dovʼè possibile stare alzati senza problemi e con il partner Tecnoform (50 anni di attività questʼanno) che ha studiato un sistema d’illuminazione integrato nei componenti d’arredo. Per l’intrattenimento è previsto un impianto audio di ultima generazione con diversi punti di diffusione e due televisioni a schermo piatto a scomparsa. L’allestimento prevede tablet holder con presa Usb, Radio Uconnect con navigatore e schermo touch, telecamera posteriore, fari con luci diurne a LED. Il motore è il 2.3 Multijet II a gasolio da 150 CV, con lʼindicatore del cambio marcia (Gear Shift Indicator) per aiutare a ridurre ulteriormente i consumi.