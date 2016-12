31 gennaio 2016 Fiat Ducato Camper 4x4 Expedition Contenuti di lusso e hi-tech straripanti

Cʼè una ragione per cui Fiat Ducato è la base per camper preferita in Europa. Negli ultimi 10 anni sono mezzo milione le famiglie che si sono rivolte al best-seller di Fiat Professional per farne il loro veicolo da vacanza. Neanche sorprende che Fiat Ducato sia stato eletto "Miglior base per i camper 2016", e così in Germania, al CMT di Stoccarda ‒ la maggiore fiera europea dedicata al tempo libero ‒ Ducato Camper Van si è presentato nella versione 4x4 Expedition.

Una versione estrema sotto tutti i punti di vista, a trazione integrale, un prototipo bello da vedere e con contenuti hi-tech esagerati. Concepito con un obiettivo ben chiaro in mente: dimostrare che il camper non è il veicolo giusto soltanto per le vacanze estive, ma è perfetto anche per lʼinverno, la neve e la montagna. Fiat Ducato 4x4 Expedition adotta la configurazione a passo lungo, con extrasbalzo e tetto alto, e monta il motore 2.3 MultiJet II turbodiesel da 150 CV. Si rivolge a un pubblico amante dellʼavventura, che desidera un camper performante e agile negli spostamenti ma, al tempo stesso, con uno spazio abitativo ampio e confortevole. Non sorprende che il gruppo FCA farà di Ducato la base, sul mercato nordamericano, anche dei camper a marchio Chrysler.