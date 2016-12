Fiat Doblò Trekking, arriva lʼestate

Look off-road, amante del tempo libero, con una spiccata voglia di vacanza. È nuovo Fiat Doblò Trekking , la versione più sportiva e al tempo stesso familiare della multispazio, di cui Fiat avvia oggi le prenotazioni. Il porte aperte nelle concessionarie italiane è previsto nel weekend del 20 e 21 giugno . Nota distintiva della versione Trekking è lʼadozione del sistema di controllo della trazione Traction + e di un assetto rialzato di 10 millimetri, cui aggiunge il controllo di stabilità ESC e la funzione Hill Holder per le partenze in salita.

In questa fase di lancio Fiat propone il nuovo Doblò Trekking con lo speciale kit Outdoor Ferrino. Si tratta di una sacca personalizzata contenente una tenda mare/montagna modello Skyline da tre posti e due materassini da campeggio. Una dotazione che è in sintonia con la vocazione dʼuso del veicolo, il cui equipaggiamento standard è davvero molto ricco. Include i fendinebbia, le barre sul tetto, i cerchi in lega da 16 pollici e pneumatici All Season, mentre allʼinterno spiccano il climatizzatore automatico, la cappelliera rigida riposizionabile, i vetri privacy. A richiesta il sistema multimediale Uconnect con touchscreen a colori da 5 pollici, che può pure integrare il navigatore.