Fiat 500X premiata in Usa per la sicurezza

DallʼItalia agli Usa e ritorno, passando per oltre 100 Paesi. È la giovane storia di Fiat 500X, il crossover costruito a Melfi, in Basilicata, ed esportato in tutto il mondo. Con successo, visto che negli Stati Uniti la 500X ha ottenuto il più prestigioso riconoscimento alla sicurezza: lʼIstituto dʼAssicurazione per la sicurezza stradale, unʼautorità negli States e lʼequivalente dellʼEuroNCAP in Europa, ha eletto la 500X il crossover più sicuro del 2015 nella categoria small.