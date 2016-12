Arriva a listino la Fiat 500X e lo fa nella versione più esclusiva di tutte : la Opening Edition . Soltanto 2 mila clienti potranno acquistarla, perché tante ne usciranno dallo stabilimento di Melfi, praticamente pochi giorni dopo la premiere mondiale al Salone di Parigi, peraltro ancora in corso. La Fiat 500X Opening Edition sarà commercializzata in soli 5 Paesi europei: Italia, Germania, Francia, Spagna e Svizzera.

Tre le possibili motorizzazioni: 1.4 MultiAir II da 140 CV turbo benzina a trazione anteriore, 1.6 MultiJet II turbodiesel da 120 CV e trazione anteriore, 2.0 MultiJet II da 140 CV e trazione 4x4. Le due versioni “Opening Edition” con trazione 4x2 si contraddistinguono per la carrozzeria color grigio arte pastello. Ma anche per l'esclusiva dotazione che include il climatizzatore automatico, i cerchi in lega da 18 pollici, il "Pack Safety” con tutti i sistemi di sicurezza attiva, dal sistema anticollisione, alla spia per proteggere la guida negli angoli ciechi, fino alla telecamera posteriore di retromarcia. Standard anche il "Pack Comfort", che include il bracciolo anteriore e la regolazione lombare elettrica del sedile, ma anche il sistema keyless entry & keyless go e i vetri posteriori privacy.