Fiat 500X MultiAir II 170 CV e 4x4

09:00 - La potenza del turbo benzina da 170 CV e la forza della trazione integrale. Per Fiat 500X è arrivato il momento di mostrare i muscoli, perché il crossover di casa Fiat non è soltanto una bella auto, originale nel look ispirato alla 500 e modello inedito nella gamma, ma anche un versatile 4x4, che sfrutta con intelligenza le doti del “cugino” Jeep Renegade, come questo costruito nello stabilimento di Melfi.

Nella gamma di Fiat 500X arriva, infatti, la motorizzazione 1.4 Turbo MultiAir II da 170 CV Euro 6. A questo è abbinato il cambio automatico a 9 rapporti e gestione elettronica, che permette anche di modulare le cambiate in modalità sequenziale manuale. Un motore di buona efficienza, i cui consumi medi di 6,7 litri per 100 km sono al vertice per quanto riguarda i propulsori a benzina di questa categoria. Ma brillanti sono anche le prestazioni: la potenza massima è sviluppata a 5.500 giri e la coppia massima di 250 Nm è già disponibile a 2.500 giri/minuto. Questa versione di 500X supera i 200 km/h di velocità massima e accelera da 0 a 100 in 8,6 secondi. La motorizzazione 1.4 Turbo MultiAir II 170 CV è disponibile per le versioni Cross e Cross Plus, i cui rispettivi prezzi sono di 27.300 e 29.800 euro.