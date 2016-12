Fiat 500X, il crossover italiano

09:30 - Eccola la Fiat 500X, il crossover compatto che nasce dal pianale della Fiat 500. Ma non è una piccola e men che mai una city car: lʼassetto alto da terra, la lunghezza di 4,25 metri (oltre 60 cm più della Fiat 500), le motorizzazioni potenti e i cambi più evoluti sul mercato ne fanno la vera e moderna proposta Fiat nel segmento C. Dimostrando come la 500 sia ormai una famiglia allargata, che comprende già la variante monovolume 500L e chissà che in futuro non riservi altre sorprese.

La inedita Fiat 500X ha però una personalità tutta sua, che va al di là della carrozzeria due volumi 5 porte, e che le deriva dalla comune matrice di Jeep Renegade. Sia il nuovo, piccolo Suv Jeep che la 500X sono infatti assemblati a Melfi, in Basilicata, e condividono molte esperienze tecniche, prima fra tutte il sistema di trazione integrale con disconnessione dellʼasse posteriore, che consente di passare in modo fluido alla trazione a due ruote motrici quando le condizioni di marcia non richiedono sforzi particolari alla vettura. Ciò che aiuta anche a risparmiare carburante e ridurre le emissioni nocive. Sarà disponibile sulle versioni top di gamma e dimostra la versatilità del crossover, che in base alle versioni dispone di tre tipi di trazione: anteriore, anteriore con sistema “Traction Plus” e trazione integrale.

La nuova Fiat 500X è più lunga di una decina di cm rispetto alla Fiat Sedici, di cui prende il posto in gamma, e larga 1,8metri. Dimensioni che danno lʼidea di quanto buona sia la spaziosità degli interni, un aspetto che i designer Fiat hanno voluto curare nei dettagli, proponendo un abitacolo confortevole e protettivo, con un diffuso impiego di materiali pregiati, finiture di qualità e utili vani portaoggetti. Sono addirittura 7 le combinazioni degli interni possibili, mentre il vano bagagli è particolarmente capiente coi suoi 350 litri. La gamma colori di carrozzeria si compone di 12 tinte, ma il look del crossover si esalta anche per gli 8 disegni diversi dei cerchi in lega da 16, 17 e 18 pollici.

Nelle concessionarie Fiat la nuova 500X arriverà a febbraio, in una gamma come sempre molto ampia di motori e allestimenti, ma con possibilità di scegliere anche tra due cambi. Gli allestimenti a listino saranno 5, e al lancio 4 le motorizzazioni, equamente divise tra benzina e diesel. Per le prime si parte col 1.6 E-torQ da 110 CV e si sale poi ai 140 CV del 1.4 Turbo MultiAir II, mentre per le versioni a gasolio il MultiJet II generazione è declinato nei livelli 1.6 da 120 CV e 2.0 da 140 CV. I cambi sono manuale a 6 marce o automatico a 9 rapporti. Questʼultimo sarà montato sulle future motorizzazioni 1.4 Turbo MultiAir2 da 170 CV e 2.4 Tigershark MultiAir2 da 187 CV. La forbice di prezzi in Italia della nuova Fiat 500X va da 17.500 a 30.650 euro.