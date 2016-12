Fiat 500X, il crossover italiano

13:50 - Sono le prime immagini di Fiat 500X, il crossover che nasce con due padrini d'eccezione: il pianale della Fiat 500 e l'esperienza di Jeep (e precisamente del nuovo Renegade) nel campo dell'offroad. Al Salone di Parigi, che apre sabato prossimo al pubblico, la premiere internazionale della vettura. Lunga 4,25 metri, giusto per incrociare trasversalmente i segmenti B e C, larga 1,8 metri e alta più di 1,6 metri, la 500X si propone come una vera alternativa al mercato delle compatte e proietta Fiat in un segmento per lei insolito.

Le dimensioni importanti confermano anche l'elevato livello di spaziosità degli interni. Un fattore che Fiat ha voluto curare nei dettagli, proponendo un abitacolo confortevole e protettivo, con un diffuso impiego di materiali pregiati, finiture di qualità e utili vani portaoggetti. Sono addirittura 7 le combinazioni degli interni possibili, mentre il vano bagagli è particolarmente capiente coi suoi 350 litri. Come già Jeep Renegade, Fiat propone la 500X (costruite entrambe a Melfi) in due versioni distinte per personalità: una più cittadina, l'altra più indicata per il tempo libero. La gamma colori di carrozzeria si compone di 12 tinte, ma il look del crossover è magnificato dagli 8 disegni diversi per i cerchi in lega da 16, 17 e 18 pollici.

Fiat 500X sarà disponibile al lancio con un motore a benzina e due diesel, tutti turbo. Il 1.4 MultiAir II da 140 CV a benzina avrà la trazione anteriore e il cambio manuale a 6 marce, come anche il 1.6 MultiJet II a gasolio, mentre il 2.0 MultiJet II da 140 CV dispone di trazione 4x4 e del cambio automatico a 9 rapporti. Più avanti arriveranno altre motorizzazioni e le versioni a trazione anteriore coadiuvate però dal Traction Plus.