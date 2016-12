Fiat 500X e Selfie, gli amori di Zoolander

Unʼauto bellissima la Fiat 500X , come Roma del resto. Ben Stiller spende parole dolci per il nostro Paese alla premiere di Zoolander 2 , lʼatteso sequel che racconta le vicende del super modello Derek Zoolander , in uscita domani nelle sale italiane. Le sue acrobazie, tra selfie, semafori e… polizia urbana, esprimono lʼoriginalità del personaggio interpretato da Stiller, alle prese col "miglior lavoro mai fatto".

Il gruppo FCA è Main Partner della Paramount, la major hollywoodiana che ha prodotto Zoolander 2, e che ha scritturato la Fiat 500X sia per il film (ambientato in gran parte a Roma) che per lʼanteprima al cinema Moderno. È stata usata come courtesy car della serata, in una bellissima livrea Giallo Tristrato che conferma tutto lo charme del crossover italiano, commercializzato in oltre 100 Paesi del mondo e di recente votata dai lettori di Quattroruote come "Novità auto 2016”. A suggellare la partnership tra FCA e Paramount cʼè poi "Selfie", lo spot che vediamo nel video sotto, firmato dallʼagenzia Testa and Partners e diretto dal regista Jeff Mann, la cui prima proiezione è avvenuta alla cerimonia dei Golden Globes.