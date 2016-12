Fiat 500X e Jeep Renegade On Ice

09:00 - La neve e i ghiacci svedesi per un test drive estremo dei nuovi 4x4 FCA. Fiat 500X e Jeep Renegade ‒ che condividono la comune matrice dello stabilimento di Melfi ‒ hanno trovato nella Lapponia svedese il terreno ideale per mettersi alla prova. Lì lʼinverno domina ancora incontrastato, ed è qui che cʼè Arjeplog e il suo rinomato Centro Prove automobilistico, che valuta le performance dei veicoli su neve e ghiaccio.

Le due piccole ma battagliere Fiat 500X e Jeep Renegade hanno affrontato un percorso sul lago ghiacciato, allestito dai tecnici del Centro per valutare la resa dei due crossover. In queste immagini eccoli alla prova, ma se Jeep è consolidata nellʼesperienza di trazione estrema, addentrandosi anche in un bosco per affrontare un tragitto a ostacoli, più significativa è lʼesperienza della Fiat 500X. Dalle immagini pare proprio che tutto sia andato… liscio. Nel senso che lʼauto scivola via bene sul ghiaccio, terreno per il quale occorre prestare sempre la massima attenzione. I piloti del test di Arjeplog sono infatti professionisti e in ogni caso la cautela è la prima qualità del buon guidatore. Da poco a listino in Italia, Fiat 500X costa a partire da 17.500 euro, Jeep Renegade da 23.500 euro.