Un design specifico e una dotazione di serie impareggiabile. Si presenta così la nuova Fiat 500L Urban Edition, serie speciale dellʼMPV più venduto dʼItalia da tre anni a questa parte. Il look degli esterni mette in mostra badge specifici, due originali livree bicolore ‒ Nero Cinema/Grigio Moda e Bianco Gelato/Rosso Passione ‒ con fasce paracolpi laterali cromate e cerchi in lega diamantati neri da 16 pollici (optional da 17").