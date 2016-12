Fiat 500L, arriva la versione Expo

14:00 - Unʼauto “universale”, come lʼesposizione di Milano. È la Fiat 500L Expo, una serie speciale che nasce proprio come omaggio alla partnership tra il gruppo FCA ‒ Fiat Chrysler Automobile ‒ ed Expo Milano 2015. Partnership che coinvolge anche il gruppo Intesa Sanpaolo, anch’esso Official Global Partner di Expo, e che ha siglato con FCA un accordo per offrire ai correntisti promozioni dedicate.

Fiat 500L Expo si caratterizza allʼesterno per l’esclusiva livrea bicolore, con carrozzeria bianca e a contrasto il tetto e i gusci dei retrovisori esterni in tinta nera. I cerchi in lega da 16 pollici e le fasce paracolpi cromate regalano un quid di eleganza in più al monovolume che Fiat produce in Serbia. Lʼequipaggiamento interno è particolarmente ricco e include Cruise Control, i vetri elettrici anteriori e posteriori, il volante in pelle, il climatizzatore manuale e il sistema Uconnect Radio da 5 pollici touchscreen con lettore CD/MP3 e Bluetooth.

Il motore è il 1.4 T-Jet 120 CV a doppia alimentazione benzina e Gpl. Fiat ha scelto la versione ibrida a gpl perché più consona ai temi di Expo 2015, che non si soffermano sul cibo ma guardano a più ampie prospettive di rispetto ambientale per il futuro. Non dimentichiamo che FCA ha fornito oltre 100 vetture agli organizzatori di Expo Milano 2015. Fiat 500L Expo ha un serbatoio per il gpl di 38 litri, collocato in un vano del bagagliaio che non toglie spazio ai bagagli. Il costo di un pieno di gpl è oggi di circa 30 euro e consente di portare a circa 1.400 km lʼautonomia di marcia della 500L tra benzina e gas. I prezzi di Fiat 500L Expo partono da 23.260 euro.