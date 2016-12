Fiat 500 Vintage ʼ57, chic dʼantan

12:00 - Fiat ha scelto la storica sede di via Chiabrera, a Torino, per la premiere internazionale della 500 Vintage ʼ57, lʼultima versione della nuova 500, quella che più cita la prima Fiat 500 del 1957 disegnata da Dante Giacosa. Una versione Vintage appunto, con dettagli di stile retrò e la tinta azzurro pastello della carrozzeria con il tetto bianco. Ma sui mercati europei la nuova Fiat 500 Vintage ʼ57 è disponibile in 12 colori di carrozzeria.

Gli interni sono quanto di più raffinato possa oggi vantare il segmento delle city car. La selleria in pelle Poltrona Frau color tabacco è un contenuto premium, che Fiat propone in alternativa al cuoio, mentre a contrasto cʼè la fascia bianca della plancia. I cerchi in lega da 16 pollici sono bianchi e cromati, un poʼ come gli pneumatici di una volta. La gamma motori della 500 Vintage ʼ57 si compone del 1.2 benzina da 69 CV, dei tre turbo benzina di 900 cc Twin Air da 65, 85 e 105 CV, e del turbodiesel 1.3 Multijet da 95 CV. I prezzi partono da 16.500 euro. Location ideale della presentazione è via Chiabrera 20, sede del Centro Storico Fiat, che dal 1963 ospita il museo della Fabbrica Italiana Automobili Torino. Unʼesposizione permanente che rappresenta il grande patrimonio industriale e documentale del gruppo auto e della storia industriale italiana.