Fiat 500 Spiaggina ʼ58, lʼicona cabrio diventa special

Anno 1958: nellʼaria cʼè la musica di Volare , il jet set internazionale trascorre lʼestate a Capri e la Dolce Vita impazza. Il 4 luglio la Fiat 500 aveva compiuto un anno, avendo debuttato nel 1957, e certo non pensava di diventare unʼicona di stile. Un anno dopo Fiat pensò che una compagna decappottabile sarebbe stata accolta bene e sʼinventò la 500 Jolly, più nota però come “Spiaggina” . A elaborarla fu la torinese Carrozzeria Ghia .

Sono passati 60 anni da allora e Fiat ha voluto rendere omaggio a quella sua prima cabriolet con una serie speciale della 500C: la “500 Spiaggina ʼ58” . La nuova cabrio sarà prodotta in 1958 esemplari, doveroso omaggio allʼanno di nascita della prima Spiaggina, di cui riprende molti elementi. Una 500C vintage con un colore di carrozzeria “Azzurro Volare” che cita la celeberrima canzone di Domenico Modugno, e poi la capote beige, i cerchi da 16 pollici, le calotte cromate dei retrovisori esterni. Gli interni bicolore grigio/avorio reinterpretano le elegantissime tonalità dellʼepoca, mentre la plancia riprende lo stesso colore “Azzurro Volare” della carrozzeria esterna.

Ma non è finita qui, perché una versione davvero superspeciale ed esclusiva della 500 Spiaggina ʼ58 sarà firmata dalla Garage Italia Custom di Lapo Elkann . È stata realizzata col contributo di Pininfarina ed è già prenotabile. Lapo ha dichiarato il suo “Amore a prima vista con la Fiat 500, di quelli che fulminano anima e cuore . Sono queste le sensazioni che provo ogni volta che guardo una 500 e ne guido una. Da piccolo me ne sono subito innamorato e crescendo ho sempre desiderato farla rinascere”.

La Fiat 500 Spiaggina ʼ58 è già disponibile presso le concessionarie Fiat. Accanto al lato vintage pone però tutta la modernità della gamma 500, come la connettività del sistema Uconnect 7” HD Live touchscreen con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto, il navigatore con mappe Tom Tom e la radio digitale DAB. Di serie anche il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio posteriore, i sedili regolabili in altezza e le tasche portaoggetti sul retro dei sedili anteriori. La cabrio è proposta col motore 1.2 benzina da 69 CV conforme alla nuova omologazione Euro6D, il prezzo è di 21.350 euro, chiavi in mano.