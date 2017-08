5 luglio 2017 09:30 Fiat 500, per i 60 anni la versione Anniversario La storica Fiat 500 esposta al MoMA di New York

Il 4 luglio è una data importante in casa Fiat. È il compleanno della 500, che debuttò in quel giorno 60 anni fa, nel 1957. Ma anche la Nuova Fiat 500 fu svelata al mondo intero il 4 luglio, stavolta del 2007, e sono già passati 10 anni. Nasce per questo la serie speciale Fiat 500 Anniversario, dopo che al Salone di Ginevra aveva già debuttato lʼaltra serie speciale 60° Anniversario.

Il tutto mentre la prima generazione della 500 entra ufficialmente nella galleria permanente del MoMA di New York, il Museo di Arte Moderna più famoso al mondo. Dalla creatività, di stile e funzionalità, di Dante Giacosa al museo che rende immortali gli oggetti cult del XX secolo. Dopo tutto quattro milioni di modelli venduti dal 1957 al 1975 sono un bel primato, ma non da meno sono le due milioni di nuove 500 vendute in 10 anni. La Fiat 500 è qualcosa di più che una semplice automobile, che lʼutilitaria più amata dagli italiani, evergreen per eccellenza se ancora è in vetta alle classifiche di vendita europee nel segmento A. È unʼicona e questo spiega le celebrazioni del suo mito e il francobollo celebrativo da 0,95 euro che sarà prodotto in un milione di unità e messo in vendita già oggi.

La serie speciale Fiat 500 Anniversario ha debuttato a listino proprio il 4 luglio. I due inediti ed esclusivi colori Verde Riviera e Arancio Sicilia sono un omaggio di charme alla vettura, come anche gli interni dedicati, le cromature e i cerchi vintage da 16 pollici con finiture diamantate che ricordano i cerchi a raggi. Disponibile nelle versioni berlina e cabrio, la nuova serie speciale cita in alcuni dettagli il modello anni 60, quello entrato al MoMA per intenderci (la Serie F, prodotta dal 1965 al 1972). Il logo cromato con la scritta “Anniversario” in corsivo spicca sul portellone posteriore.