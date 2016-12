Fiat 500 Couture, trionfo vintage

09:00 - Parigi accoglie questa settimana due grandi eventi internazionali: il Mondial dell’Automobile e la Settimana della Moda. Ad incrocio perfetto dei due eventi, Fiat ha scelto la capitale francese e il MotorVillage Rond-Point des Champs-Elysées per la premiére della 500 Couture, un omaggio alla Fiat 500 storica del 1957 e, soprattutto, la frontiera più evoluta della personalizzazione. Manco fosse un abito di alta sartoria.

La Fiat 500 Couture nasce dalla collaborazione col designer israeliano Ron Arad, che ha firmato un’auto unica, a due piani di lettura, perché riproduce sulla carrozzeria del modello oggi in commercio la silhouette dello storico “Cinquino” del 1957. Un’immagine che sembra “cucita” addosso all’attuale modello. La nuova vettura – denominata Fiat 500 Ron Arad Edition – non è solo l’interpretazione vintage della più famosa auto italiana, ma andrà effettivamente a listino a novembre nei principali Paesi europei. Di serie la Fiat 500 Ron Arad Edition avrà il tetto in cristallo, i sedili in pelle Poltrona Frau di colore nero con rifiniture avorio, il quadro strumenti TFT da 7 pollici con Blue&Me, il volante in pelle con comandi radio, i fendinebbia, i cerchi in lega da 16 pollici, il clima automatico e la vernice nera metallizzata con le calotte dei retrovisori esterni bianchi.

Un’auto che è anche la dimostrazione non solo dell’exploit della personalizzazione in ambito automobilistico, ma anche della versatilità della Fiat 500. Un modello che di recente è stata avviato alla commercializzazione con un’innovativa trazione elettrica nei due Stati Usa della California e dell’Oregon. Ad accompagnare sui Campi Elisi la Ron Arad Edition ci saranno poi le showcar “500 Comics” e “500 Camouflage”, due esempi di come il concept 500 Couture possa essere declinato.