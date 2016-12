Fiat 124 Spider, sorpresa a Montreal

Il nuovo anno dellʼindustria motori inizia tradizionalmente in Nord America. Ma tra il grande salone di Detroit (Naias) e il Ces di Las Vegas dedicato allʼinnovazione, spunta il "piccolo” salone canadese di Montreal per scoprire una delle novità più attese dellʼintero 2016: la Fiat 124 Spider . La "nuova" 124 Spider che arriva 50 anni dopo lo storico modello , e che rafforza nel migliore dei modi lʼimmagine Fiat oltre Atlantico.

A dire il vero la due posti scoperta Fiat, disegnata dal Centro Stile di Torino e realizzata con la collaborazione tecnica di Mazda, aveva già fatto il suo debutto ufficiale a Los Angeles lo scorso novembre. Mette insieme lo stile italiano, sempre molto amato in America, la passione senza tempo per le roadster con assetto basso e sportivo, e quel fun-to-drive cui ambiscono gli automobilisti di tutto il mondo. La nuova 124 Spider ha una moderna struttura delle sospensioni, un servosterzo elettrico leggero e maneggevole e una distribuzione dei pesi ben bilanciata. Lʼabitacolo è insonorizzato per meglio contenere le vibrazioni e la rumorosità interne, al cui scopo serve anche il resistente trattamento antirumore del parabrezza.