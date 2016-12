Fiat 124 Spider, scattano le prenotazioni

08:00 - La Fiat 124 Spider è ufficialmente sul mercato italiano. Da questo fine settimana la vettura ‒ erede della decappottabile nata 50 anni fa e che portava lo stesso nome ‒ è ordinabile presso le concessionarie Fiat. Tre gli allestimenti a listino: 124 Spider, Lusso e la versione Anniversary che sarà prodotta in soli 124 esemplari, già venduti! A maggio le prime consegne, ma chi farà lʼordine avrà a disposizione gratuitamente una Fiat 500C in attesa della propria 124 Spider.

Una piccola cabrio, la 500C, in attesa della spider sportiva. Promozione lancio originale quella pensata a Torino, ma dʼaltronde la Fiat 124 Spider è unʼauto speciale, iconica, con un design davvero intrigante per quelle bombature del cofano, lʼassetto basso e le fiancate scolpite. Di serie già il primo livello propone 4 airbag, il climatizzatore manuale, lʼimpianto radio/MP3 con Bluetooth e porta USB, il volante in pelle, il cruise control, i cerchi in lega da 16 pollici e il sistema di accensione con tasto Keyless go. La versione Lusso adotta i cerchi in lega da 17 pollici, i sedili in pelle, il climatizzatore automatico, il roll bar e il montante anteriore premium silver, il doppio scarico cromato, i fari fendinebbia e i sensori di parcheggio.

A trazione posteriore, la roadster italiana monta un motore longitudinale, il 1.4 turbo benzina MultiAir da 140 CV, con cambio manuale a 6 marce. Lʼesclusiva versione Anniversary è arricchita con il “Pack Visibility”, che include i fari Full LED adattivi con sensori luce e pioggia; il pacchetto multimediale con radio DAB, display touchscreen da 7 pollici e connettività Wi-Fi, ma anche lʼaudio con 9 altoparlanti firmato Bose, di cui 4 integrati nei poggiatesta, oltre alla telecamera posteriore e al sistema di navigazione 3D. A listino la Fiat 124 Spider costa a partire da 27.500 euro, la versione Lusso parte da 29.900 euro, mentre i 124 esemplari della versione Anniversary costano 33.000 lʼuno.