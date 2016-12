Ferrari scopre la testa della 458 Speciale

08:30 - È difficile dare un giudizio sull’ultima spider Ferrari: è da ammirare perché la più sportiva o semplicemente la più bella? Date voi uno sguardo alla 458 Speciale “A” (sta per Aperta), che di certo sarà tra le auto più ammirate del prossimo Salone di Parigi, la cui apertura al pubblico è prevista il 4 ottobre. La Ferrari 458 Speciale Spider sarà prodotta in una serie limitata di 499 esemplari, colore giallo di carrozzeria con una tripla fila di strisce blu e bianche, come la 458 Speciale Coupé.

Meccanica e contenuti di stile ricalcano quelli della coupé, ma il valore aggiunto – in termini di estetica – è dato da quel tetto rigido in alluminio, che pesa 50 chili ed è ripiegabile elettronicamente in soli 14 secondi. La sportività della spider del Cavallino è esaltata anche dall’aerodinamica attiva, anteriore e posteriore, dal telaio molto rigido che utilizza 10 differenti tipi di lega d’alluminio, e dal sofisticato sistema di controllo elettronico dell’angolo di assetto. Una dotazione prettamente racing, come sportiva è l’impronta degli interni, basti dare un’occhiata al tunnel centrale nell’esclusivo carbonio color blu. I sedili sono in Alcantara con cuciture a contrasto. Il motore della Ferrari 458 Speciale Spider è il V8 aspirato di 4,5 litri di cilindrata, capace di sfoderare 605 CV di potenza e una coppia massima di 540 Nm a 6.000 giri. Mai una vettura scoperta è riuscita a fissare prestazioni analoghe: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3 secondi netti e per passare da 0 a 200 occorrono 9,5 secondi!