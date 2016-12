14 dicembre 2016 09:15 Ferrari J50, la super special del Cavallino Ne saranno prodotti 10 esemplari

Quella J nel nome sta per Giappone, perché la nuova Ferrari J50 vuol essere un omaggio al Paese del Sol Levante, nel quale la Casa del Cavallino è presente da 50 anni. Un modello unico, specialissimo, con tetto asportabile (tipo Targa), che sarà prodotto in 10 esemplari soltanto, partendo dalla 488 Spider a due posti secchi e con motore 8 cilindri collocato in posizione posteriore-centrale.

J50, tributo Ferrari al Sol Levante 1 di 5 Ufficio stampa Ufficio stampa J50, tributo Ferrari al Sol Levante 2 di 5 Ufficio stampa Ufficio stampa J50, tributo Ferrari al Sol Levante 3 di 5 Ufficio stampa Ufficio stampa J50, tributo Ferrari al Sol Levante 4 di 5 Ufficio stampa Ufficio stampa J50, tributo Ferrari al Sol Levante 5 di 5 Ufficio stampa Ufficio stampa J50, tributo Ferrari al Sol Levante leggi dopo slideshow ingrandisci

Ferrari ha svelato ieri la inedita J50 al National Art Center di Tokyo. La carrozzeria mostra un assetto bassissimo, volto a esprimere la massima dinamicità e regalare il massimo piacere di guida. Il design si caratterizza per il bordo inclinato superiore del finestrino, in continuità con il filo parabrezza, mentre la linea laterale corre lungo le portiere fino a perdersi nelle prese dʼaria laterali. Il design muscoloso dellʼultima fuoriserie di Maranello nasce da soluzioni estetiche radicali: i radiatori anteriori posizionati più vicini fra loro, la sezione del cofano bassa al centro e con i passaruota in rilievo, il particolare “effetto visiera” delle scarse superfici vetrate. Lʼaerodinamicità infine, che conta su due canali d’aria in fibra di carbonio che scolpiscono la parte anteriore.

Il resto del look della Ferrari J50 mette in mostra i proiettori a LED con un profilo molto dinamico e rastremato. Dietro invece spiccano i 4 gruppi ottici, sovrastati da un profilo alare ad alto carico aerodinamico, mentre il diffusore presenta un estrattore la cui forma è ispirata ai post-bruciatori dei motori a reazione aeronautici. Unʼimmagine di possanza, come anche quella dei cerchi forgiati da 20 pollici e della cover trasparente che protegge il motore. L’hard top in fibra di carbonio è diviso in due pezzi che si possono comodamente riporre dietro i sedili.