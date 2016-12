Ferrari, il Tour Auto per la Francia

09:00 - Non cʼè soltanto la Costa Azzurra e il Festival di Cannes nella primavera trendy francese. Ci sono anche le sterminate spiagge dellʼAtlantico, amate dai surfisti e dai velisti, e Biarritz ne è forse la località più nota. Proprio sulla grande spiaggia della cittadina al confine con la Spagna, Ferrari ha concluso il suo meraviglioso Tour Auto, un evento che organizza da 24 anni.

La carovana di fantastiche vetture del Cavallino ‒ contemporanee e storiche ‒ è partita dal Grand Palais a Parigi, e dopo 1.900 chilometri è arrivata a Biarritz attraversando il cuore della Francia, toccando Vichy, Clermont-Ferrand e Tolosa. Un suggestivo “museo” viaggiante composto da modelli come la F40, la FF, la 250 GTO e la 275 GTB, fino alla F12 berlinetta e alla strepitosa LaFerrari. Un’esperienza indimenticabile per i 233 partecipanti, che tra lʼaltro hanno avuto lʼoccasione di provare le loro vetture su circuiti tra i più importanti al mondo, come Magny-Cours e Pau. Lungo il percorso, Ferrari ha in più occasioni celebrato sé stessa, perché ad ogni tappa erano presenti clienti e collezionisti della Casa di Maranello, pronti a condividere lʼatmosfera super esclusiva del Tour Auto 2015.