Ferrari, il restauro della 250 GT SWB

Ferrari, un restauro da favola. La 250 GT SWB Berlinetta Competizione è una vettura da corsa degli anni 50, mai usata però in gare ufficiali dal primo proprietario, il pilota Dorino Serafini , che nel 1950 conquistò anche un podio in Formula 1 nel Gran Premio dʼItalia, proprio al volante di una monoposto della Scuderia Ferrari.

Il restauro a Maranello è costato 14 mesi di lavoro, intensissimo perché ha compreso motore, sospensioni, carrozzeria e tutta l'impiantistica, ma alla fine la 250 GT SWB è tornata a nuova vita e riconsegnata al proprietario. Ma la storia della berlinetta sportiva non è stata affatto tranquilla: dopo Serafini, lʼauto passò al francese René Richard nel 1964, che però la danneggiò e la cedette al pilota belga Lucien Bianchi, che era anche un abilissimo meccanico e rimise in sesto la vettura, ridipingendola anche di un colore blu scuro, mentre gli interni divennero neri. Amata dai piloti, la vettura passò poi da Bianchi al francese Jacques Pollet, anche lui pilota e per qualche tempo anche in Formula 1, che ne cambiò il colore di carrozzeria tingendola di grigio.