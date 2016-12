Ferrari GTC4Lusso, nuova idea di sportività

La Ferrari GTC4Lusso va infatti vissuta in ogni stagione e in qualsiasi condizione di marcia. Brevetto di Maranello, il sistema a quattro ruote motrici 4RM Evo integra per la prima volta le ruote posteriori sterzanti, dando vita al sistema di controllo 4RM-S. Questo include ora anche il controllo del differenziale elettronico (E-Diff) e lo smorzamento delle sospensioni (SCM-E), per permettere alla nuova granturismo del Cavallino di sfruttare la straordinaria coppia anche su strade viscide, innevate o comunque con bassa aderenza. Il motore è il 12 cilindri Ferrari che sviluppa la potenza di 690 CV a 8.000 giri e una coppia massima di 700 Nm, per lʼ80% erogata già a 1.750 giri, così da assicurare la massima prontezza anche a bassi regimi.