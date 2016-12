Ferrari F60 America, giù il cappello!

12:30 - Bella, anzi bellissima, e inaccessibile. Ma è una Ferrari che più speciale non si può quella che celebra i 60 anni di presenza del Cavallino in Nord America. Una spider tutta da ammirare in queste immagini diffuse da Maranello, è la F60 America, che verrà prodotta in soli 10 esemplari. Non fateci un pensierino, sono già state vendute tutte.

La Ferrari F60 America strizza l'occhio alla passione che gli americani hanno sempre rivolto alle auto di Maranello. Che devono essere decappottabili, perfette per essere guidate nelle assolate giornate californiane e della Florida, e montare il motore 12 cilindri a V che oltre Atlantico viene considerato il must di ogni sportiva purosangue, in barba a ogni discorso di downsizing ed efficienza delle più "piccole" motorizzazioni V8. Il look distintivo della F60 America emerge già sulla fiancata dall’innovativo disegno a diapason, mentre sul frontale spicca la classica monobocca Ferrari con calandra cromata e prese aria dei freni integrate. Il colore della carrozzeria riprende la storica livrea del North America Racing Team, mentre sui parafanghi spica il logo commemorativo dei 60 anni Ferrari in Nord America.

Originale l'asimmetria degli interni, con il posto guida color rosso e il lato passeggero nero, mentre la plancia, il tunnel e i pannelli porta seguono la modernità dei materiali compositi. I sedili racing sono decorati con una stilizzazione della bandiera americana nella parte centrale di seduta e schienale.