7 gennaio 2017 09:30 Ferrari e McLaren, prime schermaglie La SP 275 RW erede della 275 GTB

Una Ferrari o una McLaren per il nuovo anno? Bei dilemmi certo, ad averli, ma per fortuna non siamo Amleto… Fatto sta che Maranello e Woking hanno battuto tutti gli altri costruttori di auto supersportive anticipando le loro prime intenzioni produttive di un anno che si annuncia foriero di grandi sorprese.

Il 2017 di Ferrari e McLaren 1 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Il 2017 di Ferrari e McLaren 2 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Il 2017 di Ferrari e McLaren 3 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Il 2017 di Ferrari e McLaren 4 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Il 2017 di Ferrari e McLaren 5 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Il 2017 di Ferrari e McLaren 6 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Il 2017 di Ferrari e McLaren 7 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Il 2017 di Ferrari e McLaren 8 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Il 2017 di Ferrari e McLaren 9 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Il 2017 di Ferrari e McLaren 10 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Il 2017 di Ferrari e McLaren 11 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Il 2017 di Ferrari e McLaren leggi dopo slideshow ingrandisci

La Casa del Cavallino ha annunciato la SP 275 RW Competizione, lʼultimo gioiello firmato dal Centro Stile Ferrari in collaborazione con Pininfarina. Un modello one-off, cioè esemplare unico, realizzato a partire dal telaio della F12 berlinetta e con un motore V12 ancora più potente. McLaren invece aumenta l’offerta di accessori e optional per i proprietari dei modelli Super Series, vale a dire la 12C, la 650S e la 675LT. Puntano molto a Woking sul portfolio “MSO Defined” e sulla fibra di carbonio, che in molti casi aggiunge vantaggi in termini di performance, vista la leggerezza di questo materiale composito.

Torniamo a Maranello, dove gli aspetti vintage della Ferrari SP 275 RW sono evidenti. Alcuni elementi stilistici citano la storica 275 GTB degli anni 60, come la carrozzeria color giallo, gli sfoghi d’aria sul passaruota anteriore e le tre branchie sul pannello posteriore, come pure le feritoie nel paraurti posteriore. Una vettura epica la 275 GTB, che vinse la 24 Ore di Le Mans del 1965 nella sua categoria e giunse terza in assoluto dietro la Ferrari 250 LM. Le linee mettono in mostra il cofano bombato, cerchi in lega forgiati da 20 pollici (esclusivi del modello) e gruppi ottici dal profilo affusolato, per un equilibrio perfetto delle proporzioni e una carica dinamica fuori dal solito.