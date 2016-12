Una Ferrari California T color rosso con tetto in bianco avorio . È lʼultimo esemplare del programma Tailor Made della Casa di Maranello, che seguendo le indicazioni del cliente personalizza le supercar del Cavallino. Un esemplare bellissimo, confezionato con gusto dal cliente americano della vettura ed esposto in California sul campo da golf di Pebble Beach , dove si svolge il celebre concorso d'eleganza e dove le Ferrari dʼepoca bandite allʼasta sono sempre le macchine più ambite dai collezionisti.

Il colore “Rosso Ferrari” della California T è quello classico della 125 S, la prima Ferrari di tutti i tempi. Su questa tinta fiammante si stagliano poi la griglia frontale cromata, i cerchi pallinati e i caliper freno neri, mentre il tetto color avorio è quello nato con la “250 Europa GT”. Splendidi gli interni, scelti con garbo, con i sedili in pelle bordeaux con inserti a diamante in pelle avorio che citano unʼicona del design: la sedia Dezza di Giò Ponti. Anche il volante è rifinito in pelle rosso bordeaux, così come parte dell'interno delle porte e il cruscotto. La nuova Ferrari California T Tailor Made è destinata a crescere di valore nel tempo. Non a caso la sua premiere mondiale è avvenuta a Pebble Beach, dove accanto al concorso si svolgono le aste della Monterey Car Week.