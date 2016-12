Ferrari California T star tra le dune

Motore 8 cilindri montato in posizione anteriore, potenza di 560 CV, tetto rigido ripiegabile, la Ferrari California T si presenta in un nuovo allestimento speciale HS. Sigla che sta per Handling Speciale e, grazie al nuovo assetto con molle più rigide e a nuove calibrazioni, soprattutto del manettino nella posizione "Sport", rende la vettura più rigida e performante, con innesti più rapidi sia in salita che in scalata, e il sound del motore che ne scaturisce è ancora più superbo. Le sospensioni SCM3 a controllo magnetoreologico assicurano una maggiore velocità di risposta e un conseguente miglioramento nel comportamento dinamico. Il pacchetto HS è dotato di un nuovo scarico, come nuove sono le griglie Grigio Ferro metallizzato opaco e altri dettagli. Il debutto ufficiale della Ferrari California T HS è previsto la prossima settimana al Salone di Ginevra.