Ferrari 488 Spider, la potenza si scopre

Si culla sugli allori Ferrari , che torna sul trono della Formula 1 dopo la vittoria di Sebastian Vettel a Budapest. E così, in barba ai tedeschi, annuncia con largo anticipo che in casa loro, al Salone di Francoforte di metà settembre, farà esordire la 488 Spider . Gemella scoperta della 488 GTB , la nuova spider del cavallino monta lʼ8 cilindri più prestazionale di sempre, capace di sviluppare 670 CV e di raggiungere i 325 km/h di velocità massima.

Ma prestazioni a parte, la nuova Ferrari 488 Spider ha dalla sua la ventata di freschezza delle innovazioni, perché a Maranello si lavora sempre per implementare nuove tecnologie. Ferrari è stata la prima Casa costruttrice al mondo a introdurre il tetto rigido ritraibile (Retractable Hard Top) su una sportiva purosangue. Un tetto leggero, che si apre o chiude in soli 14 secondi, e che assicura un maggiore comfort acustico e climatico rispetto alle tradizionali capote in tela. Tetto che si ripiega in due parti, quando aperto, che vanno ad alloggiare sopra il motore, così da ridurre al minimo lʼingombro. Una soluzione che ottimizza anche l'aerodinamica e di conseguenza le prestazioni della decappottabile del cavallino.