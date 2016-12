FCA lancia la SuperRottamazione

Lʼincentivo allʼacquisto per chi rottama un veicolo targato è di 2.000 euro, che diventano 3.000 euro in caso di finanziamento SuperRottamazione attraverso FCA Bank. Unica condizione: il veicolo da rottamare sia di nostra proprietà almeno da 3 mesi. A beneficiarne possono essere sia automobilisti privati, che liberi professionisti e aziende. A moʼ di esempio, con la nuova iniziativa, la Fiat Panda 5 porte con climatizzatore e radio costa 7.900 euro avvalendosi della SuperRottamazione, e la Fiat 500 con climatizzatore, radio e 7 airbag 9.900 euro. Intrigante anche la Lancia Ypsilon 5 porte con climatizzatore offerta a 8.900 euro, mentre la Alfa Romeo Giulietta da 15.900 euro e con cerchi in lega, navigatore e sensori di parcheggio per le vetture in pronta consegna. Per promuovere lʼiniziativa il gruppo FCA ha già predisposto due fine settimana di "porte aperte": il 16-17 e il 23-24 gennaio.