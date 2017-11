Far la spesa da Eataly e tornare a casa con Renault Koleos

Ma andiamo a scoprire in che consiste questa “Koleos Experience”. Negli store di Eataly a Roma, Milano e Torino sarà possibile andare a fare la spesa e poi farsi comodamente accompagnare a casa a bordo di uno dei 15 Koleos della flotta Avis . Volendo, sarà anche possibile provare la guida del nuovo Suv Renault di segmento D, nella versione Intens con motore turbodiesel dCi 175 CV, dotati di trazione 4X4 e cambio X-Tronic . A bordo dei Koleos, tutti rigorosamente bianchi e personalizzati per lʼiniziativa, i clienti avranno la connessione wi-fi, troveranno un cavo di ricarica per cellulari e un lunch box per uno spuntino d’eccellenza con prodotti Eataly.

Per poter fruire del servizio di cortesia si può fare richiesta direttamente sul posto, visto che alcuni veicoli saranno posizionati all’ingresso degli store Eataly, ma è anche disponibile una piattaforma online per prenotare il servizio. In questo caso lʼindirizzo mail è http://www.crossover-renault.renault.it/koleos. L’iniziativa ha preso il via a Roma in questi giorni (8-12 novembre) e proseguirà a Milano dal 14 al 19 novembre e infine a Torino dal 21 al 26 novembre.