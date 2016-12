Fabia Wagon, piccola grande familiare

10:00 - Arriva nelle concessionarie italiane Skoda la nuova Fabia Wagon. Rinnovata nel design degli esterni, ma soprattutto più ricca nei contenuti, la piccola familiare del gruppo Volkswagen si presenta con un suo personale grido di battaglia: è la station wagon di segmento B col bagagliaio più grande: 530 litri in configurazione normale, quasi 1.400 abbattendo la seconda fila di sedili. Il piano di carico scende a 61 cm e ciò facilita le operazioni intorno al vano bagagli.

Le dimensioni crescono, soprattutto la larghezza di 9 cm, e così lo spazio interno è maggiore per i passeggeri. Tra i tratti distintivi della nuova Fabia Wagon ci sono le linee precise ed equilibrate (non è unʼauto emozionale), la praticità delle barre sul tetto di serie, lʼeleganza dei paraurti in tinta di carrozzeria e dei retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente. La vettura è disponibile con due motori benzina e tre diesel , tutti Euro 6 e con il sistema Start/Stop e di recupero dell’energia in frenata di serie. Il 1.0 benzina da 75 CV è affiancato dal 1.2 turbo da 90 CV, mentre a gasolio il 1.4 TDI è declinato nei due livelli da 90 e 105 CV. Più avanti arriverà anche la versione Green Line con motore 1.4 TDI da 75 CV, imbattibile nellʼefficienza con i suoi consumi medi di 3,1 litri/100 km e le emissioni di CO2 di 82 g/km appena.

La dotazione di sicurezza include il sistema di Frenata Anti Collisione Multipla, che rallenta automaticamente lʼauto dopo un incidente per impedire impatti successivi. Di serie anche il sistema che rileva lʼaffaticamento del guidatore, lʼHill Holder per le partenze in salita, il controllo elettronico della pressione pneumatici, il sistema che permette di eliminare la patina d’acqua dai dischi freno in caso di pioggia (Rain Brake System), garantendo un grip migliore e una frenata efficace anche sul bagnato. Molto ricca anche la dotazione multimediale, con i sistemi MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto e SmartGate. I prezzi della nuova Skoda Fabia Wagon partono da 13.250 euro.

