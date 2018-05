24 maggio 2018 08:40 Esclusività super per Mazda MX-5 Yamamoto Signature Qualità tecniche ed estetiche uniche per la spider

Più che una serie speciale, la Mazda MX-5 Yamamoto Signature è una versione Top Limited Edition della spider più amata del mondo. Perché sarà prodotta in quattro soli esemplari, prenotabili esclusivamente online al prezzo di 37.500 euro cadauno. Nobuhiro Yamamoto è lo storico creatore dello stile MX-5 e Mazda, per accontentarlo nelle sue specifiche desiderate ‒ tecniche ed estetiche ‒ non ha lesinato sulle collaborazioni.

In questo video si vedono le maestranze che danno corpo a questa serie super speciale, molte delle quali italiane, come anche le aziende partner del modello. La Mazda MX-5 è dʼaltronde una vera leggenda: è la spider più venduta nel mondo e ha reso popolare un segmento che si credeva limitato a un popolo di nicchia e facoltoso. Il suo assetto bassissimo, poi, a rasentare la strada, ha permesso ai guidatori di provare emozioni di guida uniche. La leggerezza della biposto nipponica (975 kg di peso) e la grande reattività hanno da sempre affascinato gli automobilisti del pianeta, spesso riuniti in club che celebrano la vettura.

Mazda MX-5 Yamamoto Signature monta il motore 1.5 compatto da 131 CV. La vettura nasce sulla base della versione 1.5L Exceed con cambio manuale a 6 marce e soft top di colore Jet Black, che non a caso è quella posseduta dallʼultra-ottantenne Yamamoto. È però stata resa ancora più aggressiva con le appendici aerodinamiche con accenti rossi. I cerchi sono da 16 pollici con pneumatici semislick stradali Toyo 205/50. Lʼimpianto frenante è Brembo con pinze anteriori a 4 pistoncini verniciate in rosso e pinze Nissin posteriori sempre verniciate in rosso. Lʼassetto regolabile Öhlins Road & Track include molle e ammortizzatori che assicurano grande qualità di risposta in termini di precisione e reattività.