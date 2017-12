Elio e le Storie Tese e la loro Fiat 500 speciale

Una clip molto divertente con Elio e le Storie Tese e la “speciale” Fiat 500 a loro dedicata. E come potrebbe non esserlo, divertente, se parliamo di una delle band più irriverenti di sempre della scena musicale italiana, che tra lo scioglimento e la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, sa sempre come far parlare di sé.