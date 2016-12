Edizioni speciali “1955” per 4 modelli DS

La grandeur francese si misura anche dalle feste. Una settimana di eventi per celebrare la DS , tra il passato dei 60 anni dalla prima automobile Citroen DS e il futuro di un marchio a sé stante quale sarà appunto DS. E nell'ambito della DS Week in corso a Parigi, che culminerà con la grande parata di domenica sugli Champs-Elisees, cʼè anche lʼannuncio delle nuove versioni in edizione limitata "1955" di quattro modelli: DS 3, DS 3 Cabrio, DS 4 e la nuova DS 5 .

Svelate nel giardino delle Tuileries, i quattro modelli saranno prodotti in serie limitata. La DS 3 e la DS 3 Cabrio saranno entrambe prodotte in 1955 unità, la DS 4 e la nuova DS 5 in 955 esemplari. Tutti i modelli "1955” ‒ che è lʼanno di nascita della prima Citroen DS ‒ si distinguono per lʼesclusiva tinta di carrozzeria Blu Zaffiro metallizzato, anche se non mancano gli eleganti colori Grigio Shark metallizzato e Bianco Perla perlato. La DS 3 e la DS 4 propongono anche il tetto bicolore nero, e non mancano dettagli di stile importanti come i cerchi in lega con i coprimozzi Gold Mat, le conchiglie dei retrovisori esterni nere con trama DS incisa a laser e gli sticker dorati "DS 60 1955" sulle portiere anteriori e il portellone.