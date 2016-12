Edge, i Suv Ford hanno il terzo fratello

Eccolo Ford Edge , lʼinedito crossover compatto di segmento C che darà il la allʼ offensiva Ford nel segmento dei Suv . Già lanciato in Nord America, Ford Edge è stato ora riprogettato secondo le specifiche europee e andrà a posizionarsi tra i modelli EcoSport e Kuga . Lʼobiettivo del brand "Blue Oval" è triplicare le vendite di Suv in Europa e il nuovo Edge dovrà fare la parte del leone, antagonista diretto del best-seller Nissan Qashqai.

Crossover dal look atletico e robusto, con unʼaccurata linea aerodinamica e gli Air Curtain tra i passaruota per deviare meglio l'aria, Ford Edge ha un assetto molto alto da terra e non mancherà della trazione integrale. Il nuovo Suv punta forte sull'elevato contenuto di tecnologie, e sarà equipaggiato con il sistema di parcheggio automatico Active Park Assist, con il sistema di frenata automatica e altri sistemi di sicurezza intelligenti, come la sterzata automatica in condizioni di emergenza. Tra le tecnologie innovative spicca la doppia telecamera frontale con schermo Split View, capace di estendere a 180 gradi la visuale davanti. Tra le dotazioni di sicurezza anche i sistemi di frenata automatica con assistenza pre-collisione e riconoscimento dei pedoni.