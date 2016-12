Ecco Karl, la nuova city car Opel

09:30 - Opel rafforza la gamma di city car con lʼinedita Karl, compatta 5 porte che andrà a sfidare la leadership europea di Panda nel segmento A. Insieme alla 3 porte Adam e alla nuova generazione di Corsa, Opel costituisce così un terzetto formidabile a cavallo dei segmenti cittadini (A e B). Anche per la competitività del prezzo: si parte da 9.900 euro, a fronte di una dotazione di sicurezza e di contenuti comfort di categoria superiore.

La nuova Opel Karl (dal nome del figlio del fondatore Adam Opel) ha di serie i controlli elettronici di stabilità ESP e trazione TCS, lʼassistente alle partenze in salita, l’ABS con la ripartizione elettronica della forza frenante e lʼallarme per il superamento di corsia. Implementa poi la funzione City, che riduce la resistenza del servosterzo tramite un pulsante, lʼallarme per il superamento involontario di corsia e il Park Assist che aiuta il guidatore nelle manovre di parcheggio. Per una “piccola” di soli 3,68 metri di lunghezza si tratta davvero di contenuti dʼeccellenza. I fari antinebbia assicurano un’illuminazione migliore e possono essere integrati con la funzione “cornering” che rende più sicure le manovre di svolta. Pratica e versatile, con un abitacolo 5 posti, lʼinedita Opel Karl vanta anche una gamma motori efficiente, al cui interno cʼè pure il nuovo motore 3 cilindri 1.0 Ecotec benzina da 75 CV, costruito tutto in alluminio e super-efficiente. Opel lancerà su strada la nuova utilitaria allʼinizio dellʼestate.