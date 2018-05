27 maggio 2018 08:40 Ecco Cullinan, il primo Suv Rolls-Royce Dimensioni enormi per un abitacolo super spazioso

Eccolo! Si chiama Cullinan, è gigantesco ed è il primo Suv nella storia Rolls-Royce. Per i puristi del marchio, lʼidea soltanto di uno Sports Utility è vista con occhi biechi, ma la notizia è vera come queste immagini che ce lo mostrano per la prima volta. Eppure sono già 3 anni che la Casa britannica va dicendo in giro nei saloni internazionali che sta sviluppando un Suv, dunque ora ci siamo.

Per Rolls-Royce si tratta di una sfida nuova e intrigante, perché solleva una discussione aperta sul concetto di lusso e sulle sue nuove forme. Vabbene la tradizione, il blasone, lʼeleganza suprema da esibire con lʼautista in guanti bianchi, ma i tempi evolvono e con essi i concetti. Un poʼ lo chiede il gruppo BMW, cui la Casa inglese appartiene, campione dellʼinnovazione stilistica e tecnica. Ad ogni modo Cullinan non è un normale Sports Utility Vehicle, è lʼultra-luxury SUV maestoso, imponente coi suoi 5,34 metri di lunghezza e un passo di 3,295 metri. Dimensioni non insolite per Rolls-Royce, che servono a rendere enormemente spazioso l’abitacolo, configurabile a 5 posti o con 4 poltrone singole.

Carrozzeria a parte, Cullinan è in effetti una vera, formidabile Rolls-Royce. Lʼarchitettura è quella di unʼauto “three-box” come la berlina Phantom, perché il vastissimo vano bagagli non è separato dal lussuoso salotto interno, ma comunicante. Un bagagliaio da 600 litri, che permette di caricare a bordo oggetti lunghi più di due metri. Il cliente ha a disposizione spazi infiniti per farsi un riposino o guardarsi in pace il suo programma preferito; se vuole, può anche chiedere poltrone singole, ma tutto in una Rolls-Royce è definibile secondo desideri e capricci.

Capricci non ammessi per il motore, che è unico ed è un classico in casa Rolls-Royce. Si tratta del 12 cilindri biturbo benzina di 6.750 cc, capace di sviluppare 560 CV di potenza massima e 850 Nm di coppia a soli 1.600 giri al minuto. Valori che favoriscono prestazioni da supercar, nonostante le dimensioni e il peso di Cullinan (2.660 kg a vuoto!). Di serie anche la trazione integrale. Prezzi ancora tutta da definire.