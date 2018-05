E-Mehari, ecco lʼhard-top e i colori di Castelbajac

La nuova E-Mehari con Hard Top si fa valere per la miglior insonorizzazione acustica. In vetro sono i finestrini anteriori, laterali posteriori e il lunotto a ciò aiuta anche a migliorare lʼisolamento termico dellʼauto, per una fruibilità non legata più soltanto alla bella stagione. Resta comunque ampio il ventaglio di personalizzazioni della vettura, che si propone in quattro vivaci tinte di carrozzeria, due per il tetto in tela (nero o arancione) e una per il tetto rigido di grande effetto. I rivestimenti per i sedili possono essere Beige luminoso e naturale, con lavorazione goffrata nella parte centrale, oppure Arancio con stampa a motivi floreali nella parte centrale.