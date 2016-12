E-Mehari, Citroen fissa il prezzo a 25.990 euro

Just in time per lʼestate! Arriva a listino in Italia la E-Mehari , la versione tutta reinventata e totalmente elettrica della leggendaria Citroen Mehari. Sbarazzina, vivace nei colori e sfrontata, la decappottabile francese a 4 posti, lunga 3,8 metri, costerà 25.990 euro . Il noleggio delle batterie è di 87 euro al mese , ma ha il vantaggio di sollevare il proprietario dai problemi di manutenzione delle stesse.

Lʼauto più divertente dellʼanno è stata realizzata in collaborazione con Bolloré, che ha sviluppato anche la batteria LMP (Lithium-Metal-Polimère) di ultima generazione. La potenza di 30kWh della batteria consente unʼautonomia di marcia di circa 200 km nel ciclo urbano, per una velocità massima di 110 km/h. Si ricarica completamente in 13 ore in una presa classica, oppure in 8 ore in una colonnina da 16A. Lʼallestimento a listino è unico e cʼè un solo optional: il climatizzatore. Quando non serve, la capote è alloggiata in un vano del bagagliaio con serratura, insieme al lunotto e ai finestrini. Perché è da scoperta che la E-Mehari esprime il meglio della sua voglia di libertà. Il sistema audio Bluetooth Parrot è di serie. Quattro le tinte di carrozzeria: blu, arancio, giallo e beige, mentre il tetto è disponibile in tela color nero o rosso arancio.