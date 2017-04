E-Berlingo, il ludospace Citroen diventa elettrico

Per almeno due decenni Citroen Berlingo è stato il campione di un concetto nuovo di pensare lʼautomobile. La razionalità, la poliedricità, lʼanticonformismo sono stati i tratti distintivi della sua personalità, e con lʼetà queste qualità non sono andate perdute. Anzi, si sono rafforzate, perché oggi Berlingo diventa elettrico e a partire da maggio sarà disponibile nelle concessionarie europee di Citroen.

Terzo modello a trazione elettrica della Casa francese (dopo C-Zero ed E-Mehari), Citroen E-Berlingo è però il primo ad avere un abitacolo per 5 passeggeri, confermando così quei livelli di abitabilità e modularità che lʼhanno reso famoso. Le due portiere laterali scorrevoli, il grande portellone e il lunotto apribile separatamente sono un messaggio chiaro di praticità , e con 5 persone a bordo la capacità di carico del bagagliaio è di 675 litri, che diventano 3.000 abbattendo la seconda fila di sedili. La versione elettrica della multispazio francese si avvale di un motore al 100% elettrico e di due pack batterie agli ioni di litio , posti nel sottoscocca ai due lati del retrotreno, così da non sminuirne la capacità di carico. Non va infine dimenticato che l’abitacolo offre altri 78 litri di vani interni portaoggetti.

Lʼautonomia di marcia è omologata per 170 chilometri a emissioni zero. Ecco allora che spostarsi, viaggiare con la famiglia, gli amici e godersi il tempo libero avviene all’insegna della praticità. Elevata la garanzia sul veicolo: la batteria di trazione è garantita 8 anni o 100.000 chilometri e la catena di trazione elettrica per 5 anni o 50.000 chilometri. Campione di risparmio, il nuovo E-Berlingo vanta costi di manutenzione inferiori a quelli della versione con motori termici, tanto che il tagliando ordinario è previsto ogni due anni o 40.000 km. Inoltre non richiede olio, cinghia o liquido di raffreddamento e l’assenza di cambio e frizione riduce le parti meccaniche da controllare.